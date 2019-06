Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Was für eine Talfahrt

Suhl (ots)

Am 29.06.2019 gegen 12:00 Uhr fuhr eine 80-jährige Suhlerin mit ihrem Fahrzeug in Suhl die Gartenanlage Am Geiersberg 1 in Richtung Ortsmitte. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Holzpfählen und einem Steinhaufen. In der weiteren Folge kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort einen Leitpfosten um. Von der Fahrbahn abgekommen fuhr der Pkw eine ca. 50cm hohe Kante hinunter und durchbrach den Zaun einer Gartenparzelle. Hierbei wurden mehrere Zaunsfelder beschädigt und ein Pfosten komplett herausgerissen. Nach durchbrechen des Zaunes fuhr der Pkw eine weitere ca. 50cm hohe Kante hinunter um weiter eine 3-stufige Treppe hinab zu fahren. Nach der Treppe kam der Pkw kurzzeitig zum Stehen. Anschließend verließ die Unfallverursacherin die Unfallstelle ohne ihren Pflichten als Fahrzeugführerin nachzukommen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Auf Grund von Zeugenaussagen konnte das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges ermittelt werden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

