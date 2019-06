Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Am 28.06.2019, 12:35 Uhr beschädigte die Fahrzeugführerin eines Pkw Fords, in Suhl, Am Bahnhof 1 beim rückwärts Ausparken einen parkenden Pkw Chevrolet. Die Ford-Fahrerin verließ die Unfallstelle ohne ihren Pflichten als Fahrzeugführerin nachzukommen. Am Chevrolet entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Unfallverursacher und/oder dessen Fahrzeug nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

