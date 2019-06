Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Am 28.06.2019, 17:00 Uhr ereignete sich in Suhl auf der Viaduktkreuzung ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und ca. 1000 Euro Sachschaden. Ein 50-jähriger Zella-Mehliser fuhr bei Grünphase in Schritttempo über die Kreuzung und fuhr in diesem Tempo gegen das auf der rechten Seite befindliche Geländer. Ersthelfer fanden den Fahrzeugführer im bewusstlosen Zustand vor und informierten den Rettungsdienst. Der Fahrer wurde zur medizinischen Begutachtung ins Klinikum Suhl verbracht.

