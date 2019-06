Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Um den Schlaf gebracht

Bad Salzungen (ots)

Vermutlich auf Grund der sommerlichen Temperaturen zur Nachtzeit kam es am bisherigen Wochenende bereits zu mehreren Ruhestörungen. So musste die Polizei in Bad Salzungen, Bad Liebenstein und Witzelroda die Verursacher darauf hinweisen, dass andere Anwohner um ihre wohlverdiente Nachtruhe gebracht werden. In Bad Liebenstein spielte zudem eine Live-Band in einer Lokalität, sodass Anwohner gezwungen waren, der Musik zu lauschen.

Die meisten Verursacher kamen den Anweisungen der Polizeibeamten nach und schränkten den Lautstärkepegel ein. Alle anderen Verantwortlichen dürfen sich auf Post von den zuständigen Ordnungsämtern freuen! Gegen sie wurde Anzeige erstattet.

Beim Stadtfest in Bad Salzungen sorgten nächtliche Fußgänger während ihres Heimweges für einen kurzzeitigen Lärmpegel. Lobenswert zu erwähnen ist, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt von der Volleyball-Großveranstaltung in Bad Liebenstein keine Störungen ausgingen.

