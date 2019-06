Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 'Fahrradstreife' durch Vacha

Vacha (ots)

Am Samstagmorgen, 29.06.2019, meldeten sich Anwohner der August-Bebel-Straße in Vacha bei der PI Bad Salzungen. Eine verwirrte Frau soll laut deren Angaben barfüßig Autos anhalten und Dinge aus Mülltonnen auf parkende Autos werfen. Bei Eintreffen der Beamten war die weibliche Person nicht mehr vor Ort. Mit den Anwohnern wurde Rücksprache gehalten. Ein Schaden entstand nicht an den parkenden PKW. Wenig später konnte die Frau mit ihrem Fahrrad in der Kleingartenanlage 'St. Annen' angetroffen werden. Sie war vollkommen verwirrt, sodass ein Rettungswagen und ein Notarzt hinzu gezogen wurden. Die Rettungssanitäter verbrachten die Frau ins Klinikum nach Bad Salzungen. Ein Beamter der PI Bad Salzungen durfte daraufhin - unter verdutzten Blicken einiger Bürger - ihr Fahrrad zurück in die August-Bebel-Straße fahren, wo es sicher verschlossen abgestellt wurde.

