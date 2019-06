Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch in Schmalkalden

Suhl (ots)

Am Donnerstagabend, dem 27.06.2019 wurde durch unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Martin-Luther-Ring in Schmalkalden eingebrochen.

Durch den oder die Täter wurde der Riegel der Holzparzelle aufgehebelt und dadurch zerstört, zu einem Entwendungsschaden kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell