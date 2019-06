Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

Meiningen (ots)

Der Mitarbeiter eines Security-Unternehmens beobachtete einen Unbekannten, der Donnerstagnachmittag Obst und Gemüse in seinem Rucksack versteckte und anschließend den Einkaufsmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen ohne zu bezahlen verlassen wollte. Im Rucksack des 38-Jährigen befanden sich außerdem mehrere DVD, dessen Herkunft nicht feststand. Gegen den Mann bestand bereits ein Hausverbot, gegen welches er sich widersetzte. Somit leiteten die Beamten gegen ihn ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch ein.

