Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitenter Ladendieb

Suhl (ots)

Ein Mann warf Dienstagabend Waren in einem Drogeriemarkt im Steinweg in Suhl umher und beschimpfte die Verkäuferinnen. Die informierten Polizisten stellten fest, dass der Schreihals kurz vorher in einem benachbarten Laden geklaut hatte. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle. Auf dem Weg dorthin trat und bespuckte er die Polizisten und verhielt sich renitent. Als er sich selbst verletzen wollte, forderten die Polizisten einen Notarzt an. Dieser wies den Mann in eine psychiatrische Abteilung im Krankenhaus ein.

