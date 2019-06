Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand von Chemikalien in einem Container

Hinternah (ots)

Auf unbekannte Weise gerieten Mittwochabend Chemikalien im Müllcontainer einer Firma in der Straße "Waldauer Berg" in Hinternah in Brand. Eine Gefahr für die Anwohner bestand nicht, da der Container in ausreichernder Entfernung zu den Wohnhäusern stand. Die Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und 40 Kameraden zum Einsatz und brachte das Feuer unter Kontrolle. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell