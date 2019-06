Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: BMW übersehen

Barchfeld (ots)

Dienstagnachmittag fuhr eine Fahrzeug-Führerin mit ihrem Auto von Barchfeld nach Bad Liebenstein. Am Abzweig in Richtung Marienthal übersah die Frau einen PKW, der verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr hinten auf. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

