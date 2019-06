Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachschaden verursacht und abgehauen

Hildburghausen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer befuhr in der Nacht zum Dienstag die Straße "Hirschgraben" in Crock und wollte nach links in die Waldstraße einbiegen. Nach Auswertung der Spurenlage kam der Unbekannte nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hecke, einen Gartenpfosten und einen Maschendrahtzaun. Dabei entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

