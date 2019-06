Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung und Diebstahl

Montagmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Georgstraße in Meiningen, wobei der 32-Jährige dem 35-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug und dessen T-Shirt zerriss. Der Leichtverletzte flüchtete in ein Bekleidungs-Geschäft in der Wettiner Straße. Der 32-Jährige rannte hinterher und stieß im Laden mehrere Bekleidungsständer um. Eine Angestellte informierte die Polizei. Als die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, meldeten sich zwei Personen, deren Koffer der 35-Jährige zuvor gestohlen hatte. Somit erhielten beide unter Alkoholeinfluss stehenden Männer eine Anzeige.

