Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholgeruch in der Atemluft

Meiningen (ots)

Montagabend kontrollierten Polizisten eine Fahrzeug-Führerin in der Schlossgasse in Meiningen. Während der Kontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau auf. Sie pustete 2,69 Promille in den Alkomaten. Die Beamten stellten den Führerschein der Fahrerin sicher und brachten sie zum Zwecke der Blutentnahme ins Klinikum Meiningen.

