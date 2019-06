Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld aus Patientenzimmer geklaut

Römhild (ots)

Zwischen dem 18.06.2019 (Dienstag) und dem 24.06.2019 (Montag) brachen Unbekannte das Wertfach eines Spindes in einem Patientenzimmer im Krankenhaus in der Straße "Am Großen Gleichberg" in Römhild auf und entwendeten knapp 200 Euro Bargeld. Es entstand Sachschaden von etwa 50 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell