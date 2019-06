Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Arztpraxis eingebrochen

Zella-Mehlis (ots)

Zwischen dem 21.06.2019 und dem 24.06.2019 brachen unbekannte in die Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis in der Peter-Haseney-Straße in Zella-Mehlis ein, durchsuchten sämtliche Schränke und entwendeten eine Geldkassette mit 50 Euro Bargeld. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell