Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs und angeeckt

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein 44-jähriger PKW-Fahrer stieß Montagabend gegen einen Metallzylinder, der auf einer Parkfläche in der Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg in den Boden eingelassen ist. Dabei wurde das dort angebrachte Verkehrszeichen samt Halterung umgeworfen. Anschließend entfernte sich der Mann, kam aber kurze Zeit später wieder und versuchte das Verkehrszeichen und die Fahrzeugteile zu beseitigen. Doch irgendwie wollte ihm das nicht so recht gelingen. Die inzwischen alarmierten Polizisten stellten dann auch schnell den Grund für den Unfall und die Probleme beim Aufräumen fest. Der Mann pustete 2,85 Promille. Er musste daraufhin die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

