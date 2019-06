Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Simson stieß auf Simson

Leimbach (ots)

Ein 18-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 18.20 Uhr mit seinem Moped die Salzunger Straße in Leimbach. Auf Höhe der Bernhardshaller Straße übersah er eine Simson, dessen Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf das Fahrzeug hinten auf. Der Verursacher verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden an beiden Mopeds.

