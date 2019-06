Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tankbetrug

Schwallungen (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer betanke Sonntagvormittag seinen Renault mit Benzin an der Tankstelle in der Hilderser Straße in Schwallungen. Ohne den fälligen Warenbetrag von 20 Euro zu bezahlen, fuhr er einfach in unbekannte Richtung davon. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

