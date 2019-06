Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu viel Bier getrunken

Meiningen (ots)

Polizisten kontrollierten Samstagabend einen Fahrrad-Fahrer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Berkeser Straße im Meininger Ortsteil Dreißigacker. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von 1,7 Promille. Da der Fahrer in der Zeit zwischen dem Beobachten der Fahrt und dem Alkoholtest mindestens einmal von der Flasche Bier getrunken hatte, ordneten die Beamten eine doppelte Blutentnahme im Klinikum an. Der 18-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

