LPI-SHL: Futterkrippe abgebrannt

Eine große Futterkrippe mit Heu brannte Freitagnachmittag in einem Wildtiergehege in der Straße "Am Sandberg" in Hildburghausen vollständig ab. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 23 Kameraden im Einsatz. Es entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

