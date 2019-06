Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Gegenspur geraten

Schmiedefeld am Rennsteig (ots)

Sonntagabend befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Kia die Landstraße zwischen Schmiedefeld am Rennsteig und Schleusingerneundorf. In einer Rechtskurve kam der Fahrer auf die Gegenspur. Als ihm ein BMW entgegenkam und auf seiner Höhe war, berührten sich die beiden Außenspiegel. Der BMW-Fahrer wich nach rechts aus und stieß gegen einen Leitpfosten. An beiden Autos entstand Sachschaden.

