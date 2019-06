Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken mit dem Hochgrasmäher unterwegs

Breitungen (ots)

Am Freitag, den 21.06.2019 gegen 10:15 Uhr, wurde ein 50-jähriger Mann aus Breitungen mit dessen Hochgrasmäher in der Petersberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten bei der Begutachtung des Fahrzeugs Alkohol in der Atemluft des Betroffenen fest. Ein freiwlliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Eine Blutentnahme im Klinikum war die Folge. Dem Beschuldigten erwartet nun ein Strafvefahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

