Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannte verwüsten Garten in Queienfeld

Queienfeld (ots)

In der Nacht von Freitag, den 21.06.2019 auf Samstag, den 22.06.2019 haben unbekannte Täter einen Garten in der Schmiedegasse in Queienfeld verwüstet. Die Geschädigte musste am Samstagmorgen mit Entsetzen feststellen, dass der Maschendrahtzaun, zahlreiche Zaunpfosten und eine Holzfigur ihres Gartens beschädigt wurden. Zudem wurden Pflanzen abgeschnitten und aus dem Erdboden gerissen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können und die Täter im besagten Tatzeitraum gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

