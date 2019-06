Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen in Moorgrund/OT Möhra

Bad Salzungen (ots)

Am Samstag, 22.06.2019, gegen 06:55 Uhr, ereignete sich in der Gemeinde Moorgrund / OT Möhra ein Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden. Ein 41jähriger Mann befuhr mit seinem VW die Türkstraße in Möhra, in Richtung Röhrigstraße. Beim Abbiegen nach Links, auf den dortigen Wethplatz, übersah der Mann jedoch ein im Gegenverkehr fahrendes Moped. Der Mopedfahrer reagierte sofort mit einer Gefahrenbremsung. Während des Bremsvorgangs verlor der Mann jedoch die Kontrolle über seine Maschine, kam zu Fall und rutschte gegen den VW. Der 16jährige Mopedfahrer und seine 16jährige Sozia verletzten sich bei dem Unfall an den Beinen und wurden von den hinzugerufenen Sanitätern zur Behandlung ins Klinikum Bad Salzungen verbracht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wurde durch die Beamten auf 1500 Euro geschätzt. Gegen den VW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall eingeleitet.

