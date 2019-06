Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Streifenfahrt erwischt

Suhl (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel Beamten der Polizeiinspektion Bad Salzungen am Freitag, 21.06.2019, gegen 14:30 Uhr, in der Ortslage Immelborn ein Traktor mit Anhänger auf. Das Gefährt weckte aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit das Interesse der Beamten. Bei der Kontrolle wurde anschließend festgestellt, dass der Traktor nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war. Zur Vortäuschung der Zulassungsfreiheit hatte der 57jährige Besitzer ein "6-kmh" am Traktor angebracht. Durch die Beamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet

