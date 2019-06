Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zerkratzte Autos am Drachenberg

Meiningen (ots)

Diese Woche im Tatzeiraum von Dienstag bis Freitag wurden in dem Wohngebiet Am Drachenberg 2 Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes den Lack der Autos. Die Geschädigten stellten die Beschädigungen am 21.06.2019 fest und brachten dies bei der Polizei in Meiningen zur Anzeige. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Sollten in diesem Wohngebiet erneut Fahrzeuge beschädigt werden bittet die Polizei um sofortige Mitteilung.

