Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl Kraftrad

Kaltensundheim (ots)

Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr wurde in Kaltensundheim, Im Lottengrund, ein Kraftrad der Marke KTM entwendet. Der Geschädigte ließ das Fahrzeug für 45 Minuten aus den Augen, während er seinen Bekannten besuchte. Als er für eine Zigarette wieder vor die Tür trat, stellte er den Diebstahl fest. Durch die Polizei in Meiningen werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Fall geben können.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell