Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angreifer mit Messer abgewehrt

Schwallungen (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 01:00 Uhr erreichte die Polizei in Meiningen die Mitteilung über einen Einbrecher, welcher sich in Schwallungen zu einem Haus gewaltsam Zugang verschafft hatte. Dieser 35-Jährige trat mehrere Türen im Haus ein, bis er den 30-jährigen Bewohner des Hauses antraf. Diesen griff er unvermittelt an, schlug ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht und drohte ihn umzubringen. Überwältigt von dem Angriff, sah sich der Überfallene gezwungen, sich mit einem in der Nähe liegenden Einhandklappmesser zu bewaffenen und sich zu wehren. Dabei verletzte er den Angreifer im Bauch- und Brustbereich schwer aber nicht lebensgefährlich. In der Folge konnte der Hausbewohner vor dem Angreifer flüchten. Der Angreifer erlitt Stich- und Schnittwunden und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum Schmalkalden verlegt und behandelt werden.

