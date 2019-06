Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teufel Alkohol fuhr mit

Suhl (ots)

Am 22.06.2019 führte gegen 02.30 Uhr ein 33-jähriger aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen seinen Pkw Skoda in Suhl Am Bahnhof unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

