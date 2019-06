Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde am 21.06.2019 zwischen 13.00 und 13.30 Uhr in Suhl auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße ein Pkw Audi beschädigt, welcher hier geparkt war. Der Schaden wird hierbei mit ca. 5.000 Euro angegeben.

