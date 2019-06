Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Buntmetalldiebstahl

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (20.06.2019) in einen Schrotthandel in der Straße "Schöne Aussicht" in Zella-Mehlis ein. Auf dem Grundstück gingen sie zielgerichtet zur Lagerhalle, brachen diese auf und entwendeten mit Hilfe des firmeneigenen Gabelstaplers ca. fünf bis sechs Tonnen Buntmetall. Ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstand. Zum Abtransport müssen die Täter ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht dringend Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225.

