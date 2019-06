Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrügerische E-Mails

Meiningen (ots)

In der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen gingen in den vergangenen Tagen mehrfach Anrufe besorgter Bürger ein, die angaben, soeben von einer vermeintlichen Polizeidienst- oder Bußgeldstelle per E-Mail angeschrieben worden zu sein. In den Nachrichten war von begangenen Geschwindigkeitsübertretungen die Rede und im Anhang befand sich ein Link, dem man folgen sollte. Als zusätzliches Merkmal war ein Logo der Polizei Brandenburg in der E-Mail abgedruckt. Wer dem angegebenen Link folgte wurde anschließend zur Eingabe der Kontodaten aufgefordert. Glücklicherweise entstand kein Schaden, alle Angeschriebenen verhielten sich absolut richtig. Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen E-Mails. Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, löschen Sie diese. Geben Sie keine Bankdaten preis und informieren Sie die Polizei.

