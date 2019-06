Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Radfahrer

Hildburghausen (ots)

Eine 52-jährige Toyota-Fahrerin befuhr Mittwochmorgen die August-Bebel-Straße in Hildburghausen und wollte in Richtung Amselweg weiterfahren. Sie übersah jedoch einen 61-jährigen Fahrradfahrer, der mit seinem Rad auf dem Kehrweg in Richtung Mohnhäcksweg unterwegs war und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich verletzte.

