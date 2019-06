Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brieftaschendiebstahl

Heckengereuth (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Mittwoch in der Zeit von 11.00 Uhr bis 13.30 Uhr die Bauchtasche eines 75-jährigen Mannes, der zur Tatzeit im Bergsee Ratscher schwimmen war. Neben Bargeld, waren auch die EC-Karte, ein Handy und der Fahrzeugschlüssel in der Tasche. Der Mann erstattete Anzeige und meldete sich ca. drei Stunden später erneut bei der Polizei. Er gab an, die Bauchtasche gefunden zu haben, der Dieb nahm lediglich das Bargeld an sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell