Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Hildburghausen (ots)

Ein 57-jähriger Mann stellte am Dienstag sein Fahrrad der Marke "Cube" vor einer Firma in der Straße "Am Trockenbach" in Hildburghausen ab und begab sich anschließend zur Arbeit. Gegen 18.30 Uhr sah er es noch vor der Tür stehen, als er aber gegen 20.00 Uhr Feierabend hatte und nach Hause wollte, bemerkte er, dass ein unbekannter Täter das Rad entwendet hatte. Zeugen, die Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Cube geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

