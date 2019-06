Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Qualmende Würstchen

Suhl (ots)

Ein 18-Jähriger wollte sich Mittwochabend in seiner Wohnung in der Hufelandstraße in Suhl ein paar Würstchen zubereiten und erwärmte diese in einem Topf. Während seine Mahlzeit so vor sich hin köchelte, legte sich der junge Mann hin und schlief ein. Der mittlerweile entstandene Qualm löste den Rauchmelder aus, der den 18-Jährigen aus seinem Schlaf riss. Er stellte den Herd aus, lüftete seine Wohnung, setzte den Rauchmelder zurück und legte sich dann wieder schlafen. Glücklicherweise blieb er unverletzt.

