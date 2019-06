Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel beschädigt

Tiefenort (ots)

Eine 37-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr mit ihrem Kleintransporter am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 84 in Richtung Tiefenort. In einer Linkskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und streifte den entgegenkommenden Subaru. Es kam zur Beschädigung der Spiegel auf den jeweiligen Fahrerseiten. Die Höhe des Schaden betrug ca. 600 Euro.

