Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Stepfershausen/Wasungen (ots)

Dienstagnachmittag befuhr ein 59-Jähriger mit seinem PKW die Kappstraße in Stepfershausen. Er beachtete nicht die Vorfahrt eines VW, der aus Richtung Solz kam und stieß mit diesem zusammen. Der VW schleuderte in den Straßengraben. Die Fahrerin sowie der Unfallverursacher verletzten sich und kamen ins Klinikum nach Meiningen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell