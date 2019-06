Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mauer beschädigt und weiter gefahren

Hildburghausen (ots)

Ein 29-jähriger Fahrzeug-Führer beschädigte Dienstagnachmittag beim Rechtsabbiegen mit seinem Kleintransporter eine Betonmauer von einem Grundstück in der Straße "Am Feldrain" in Hildburghausen. Der Verursacher fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin informierte die Polizei. Die Beamten stellten den Fahrer bei der Absuche fest und ermitteln gegen ihn wegen Unfallflucht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell