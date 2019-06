Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Arbeitsunfall

Benshausen (ots)

Dienstagvormittag (18.06.2019) lud eine Staplerfahrerin zwei Metallkisten von einem LKW auf dem Gelände einer Firma in der Otto-Keiner-Straße in Benshausen. Plötzlich gerieten die Kisten ins Wanken und rutschten von der Gabel. In diesem Moment befand sich allerdings ein 55-jähriger Mann in unmittelbarer Nähe. Er wurde zwischen dem Lastwagen und den Metallkisten eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach Jena ins Krankenhaus. Das Amt für Arbeitsschutz wurde über diesen Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell