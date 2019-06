Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugin gesucht

Bad Salzungen (ots)

Der Fahrer eines Citroen fuhr am Donnerstag gegen 10.50 Uhr mit seinem Fahrzeug aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-Heine-Straße in Bad Salzungen und war gerade dabei, sich anzuschnallen. In diesem Moment fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug geben den Citroen. Dessen Fahrer fuhr anschließend jedoch unerlaubt fort. Eine Kundin des Einkaufsmarktes beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen. Dadurch konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Am Citroen entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Für die weiteren Ermittlungen ist die Aussage der unbekannten Zeugin notwendig. Sie wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell