Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Die Ruhestörung brachte Diebesgut zum Vorschein

Eisfeld (ots)

Eine Ruhestörung rief Dienstagnacht (18.06.2019) die Hildburghäuser Beamten auf den Plan. Laute Musik und Lärm drangen aus einer Wohnung in der Marktstraße in Eisfeld. Doch nicht nur den Ruhestörer fanden die Polizisten in der Wohnung sondern auch ein Verkehrszeichen, einen Leitpfosten und eine Absperrbake, die in der Zeit vom 01.05.2019 bis 18.06.2019 in Eisfeld entwendet wurden. Neben diesem Diebesgut entdeckten die Beamten auch noch Reste von Marihuana. Alle Gegenstände und auch die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und entsprechende Anzeigen gefertigt.

