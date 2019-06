Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Wenden Mauer beschädigt

Breitenbach (ots)

Am Montag zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr stieß ein unbekannter Fahrzeug-Führer beim Wenden gegen eine Gartenmauer eines Anwesens in der Nürnberger Straße in Breitungen. Der unbefestigte Weg ist nur in eine Richtung befahrbar. Pflichtwidrig verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

