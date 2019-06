Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad geklaut

Meiningen (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag zwischen 7.15 Uhr und 13.20 Uhr ein Fahrrad der Marke "Cube", Modell "Aim SL Allroad 2018", dass gesichert in der Straße "Schöne Aussicht" in Meiningen stand und ließen das Vorderrad zurück. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

