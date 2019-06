Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Gegenfahrbahn geraten

Suhl (ots)

Bereits am 11.06.2019 (Dienstag) gegen 11.00 Uhr befuhr ein Fahrzeug-Führer mit seinem Opel die Ilmenauer Straße und anschließend die Gothaer Straße in Suhl. Dabei kam der 84-jährige Fahrer mehrfach von seiner Fahrspur ab und geriet auf die Seite des Gegenverkehrs. Zu einem Unfall kam es zum Glück nicht, obwohl mehrere Fahrer ausweichen mussten. Zeugen, die Hinweise geben können oder möglicherweise selbst gefährdet waren, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

