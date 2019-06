Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl mehrerer Kunstgegenstände

Bad Liebenstein (ots)

Wie bereits am 01.03.2019 berichtet, drangen im Zeitraum von Anfang Dezember 2018 und Ende Februar 2019 Unbekannte gewaltsam durch ein Kellerfenster in die Villa Feodora in der Friedensallee in Bad Liebenstein ein und entwendeten wertvolle Kunstgegenstände im Gesamtwert von mindestens 20.000 Euro. Nach Sichtung aller Kunstgegenstände wurde festgestellt, dass neben der Büste aus Bronze und dem Tisch mit einer Marmorplatte und 70 Zentimetern Durchmesser noch zwei Gemälde, ein Holz-Vitrinenschrank sowie zwei Wandleuchten aus Messing fehlen. Es handelt sich bei diesen Gegenständen um Unikate, die Künstler in den 1860er Jahren fertigten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Wer hat außerdem Kenntnisse zum derzeitigen Verbleib dieser wichtigen historischen Gegenstände? Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

