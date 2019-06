Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz

Suhl (ots)

Am 15.06.2019, gegen 03.00 Uhr kam es in Zella-Mehlis, vermutlich im Zuge einer Schlägerei, zu einer Sachbeschädigung an Kfz. Ein in der Regenbergstraße abgestellter VW wurde dabei an einer Tür, wahrscheinlich durch einen Fußtritt, beschädigt.

Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

