Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Motorradunfall an der Kreisgrenze

Suhl (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich um 11:30 Uhr zwischen Brotterode und Ruhla ein schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorrades und einem Bus. In der Nähe des Dreiherrnsteines fuhr der 40jährige Motorradfahrer als letzter seiner Gruppe zu sehr in der Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem entgegenkommenden Bus. Selbst ein Ausweichen des Busfahrers nach rechts konnte den Aufprall nicht verhindern. Der ortsfremde Motorradfahrer erlitt dabei mehrere Frakturen und musste schwerverletzt ins Klinikum eingeliefert werden. Busfahrer und Insassen blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfalaufnahme war die L1127 für ca. 2 Stunden gesperrt.

