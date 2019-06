Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung auf dem Stadtfest

Suhl (ots)

Am Samstagmorgen kurz nach 04:00 Uhr kam es zu einer wechselseitigen Körerverletzung auf dem Markt in Meiningen. Aus noch unbekannter Ursache gerieten ein 27jähriger Wasunger und ein 19jähriger Afghane in Streit, in dessen Verlauf leichte Schläge ausgeteilt wurden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Streithähne getrennt und beruhigt werden. Im Nachgang konnte keiner der Beteiligten einen plausiblen Grund angeben, warum es zu dem Streit gekommen war.

