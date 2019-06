Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt und abgehauen

Merkers (ots)

Bereits am Donnerstag, den 13.06.19, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Zufahrtsstraße in Merkers. Ein auf den Parkplatz des Norma Marktes abgestellter roter Mitsubishi wurde in der Zeit von 12:30 Uhr bis 20:20 Uhr beschädigt. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000,-. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510.

